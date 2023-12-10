Гусаров Петр Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусаров Петр Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусаров Емельян

Мать: Гусарова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарова Александра Петровна

Мать ребёнка: Гусарова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусаров Николай Петрович

Мать ребёнка: Гусарова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусаров Василий Петрович

Мать ребёнка: Гусарова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусарова Анна

Смерть
Неизвестно
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