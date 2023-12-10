Гусаров Петр Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусаров Емельян
Мать: Гусарова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарова Александра Петровна
Мать ребёнка: Гусарова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гусарова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гусарова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусарова Анна
Смерть
Неизвестно