Бабышев Babashoff Семен Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышев Babashoff Семен Исаевич

Место рождения

Саратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1906

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Бабышев Исай Александрович

Мать: Бабышева Екатерина

Место жительства
1846
в Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Место жительства
1882
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
в село Ольшанка, Карская область, Турция
Смерть
После 1906
В 1906 г. еще находился в Турции, Карской области, Ольшанка

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