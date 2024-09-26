Бабышев Babashoff Семен Исаевич
Место рожденияСаратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Бабышев Исай Александрович
Мать: Бабышева Екатерина
Место жительства
1846
в Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Место жительства
1882
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
в село Ольшанка, Карская область, Турция
Смерть
После 1906
В 1906 г. еще находился в Турции, Карской области, Ольшанка