Дёмина (-) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДёмина (-) Параскева Петровна

Дёмина (-) Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1882 ст.

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Дёмин Евдоким Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Покровская церковь, запись №-24ж
Рождение ребёнка
26.06.1888 ст.

Дочь: Евфимия Евдокимовна

Отец ребёнка: Дёмин Евдоким Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дёмин Евдоким Петрович

Смерть
Неизвестно
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