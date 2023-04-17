Дёмина (-) Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1882 ст.
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Дёмин Евдоким Петрович
Покровская церковь, запись №-24ж
Рождение ребёнка
26.06.1888 ст.
Дочь: Евфимия Евдокимовна
Отец ребёнка: Дёмин Евдоким Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно