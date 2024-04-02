Полежаева (???) Прасковья Михеевна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Рождение ребёнка
1740
Сын: Полежаев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Полежаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Полежаев Герасим Иванович
Отец ребёнка: Полежаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Полежаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Полежаев Иван Федорович
Смерть
Неизвестно