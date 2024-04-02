Полежаева (???) Прасковья Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаева (???) Прасковья Михеевна

Место рождения

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Полежаев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Полежаев Иван Федорович

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Полежаев Герасим Иванович

Отец ребёнка: Полежаев Иван Федорович

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Полежаев Иван Федорович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Полежаев Фрол Иванович

Отец ребёнка: Полежаев Иван Федорович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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