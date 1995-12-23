Ильин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения02.12.1924
Дата смерти23.12.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1924
Отец: Ильин Иван Ильич
Бракосочетание
15.07.1950
Рождение ребёнка
07.07.1952
Дочь: Ильина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Ильина (Хрулёва) Елена Петровна
Рождение ребёнка
21.11.1954
Дочь: Григорченкова (Ильина) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Ильина (Хрулёва) Елена Петровна
Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
23.12.1995