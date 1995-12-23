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Ильин Николай Иванович

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Место рождения

Высоцкое, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

02.12.1924

Дата смерти

23.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1924

Отец: Ильин Иван Ильич

Мать: Савельева Ольга Макаровна

Высоцкое, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
15.07.1950

Жена: Ильина (Хрулёва) Елена Петровна

Рождение ребёнка
07.07.1952

Дочь: Ильина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Ильина (Хрулёва) Елена Петровна

Рождение ребёнка
21.11.1954

Дочь: Григорченкова (Ильина) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Ильина (Хрулёва) Елена Петровна

Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
23.12.1995
Высоцкое, Псковский муниципальный район, Псковская область

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