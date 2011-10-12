Ловцов Иван Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛовцов Иван Игоревич

Ловцов Иван Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2011

Отец: Ловцов Игорь Анатольевич

Мать: Ловцова -Копылова-Шашина Оксана Валентиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close