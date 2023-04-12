Киреев Николай Павлович
Место рожденияDubna, tula Oblast, Russia
Дата рождения23.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1941
Отец: Киреев Павел Сергеевич
Dubna, tula Oblast, Russia
Рождение ребёнка
20.08.1965
Сын: Киреев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Киреева Валентина
Рождение ребёнка
15.08.1967
Сын: Киреев Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Киреева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киреева Валентина