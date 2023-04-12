Киреев Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Николай Павлович

Место рождения

Dubna, tula Oblast, Russia

Дата рождения

23.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1941

Отец: Киреев Павел Сергеевич

Мать: Киреева Мария Владимировна

Dubna, tula Oblast, Russia
Рождение ребёнка
20.08.1965

Сын: Киреев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Киреева Валентина

Рождение ребёнка
15.08.1967

Сын: Киреев Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Киреева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Валентина

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