Григорий Лаврентьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти1857
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Лаврентий Артемьев (Ич)
Мать: Авдотья Сергеева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Чурилина Марфа Григорьева (Вна)
Мать ребёнка: Ульяна Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Ульяна Иванова (Вна)
Смерть
1857