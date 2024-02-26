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Григорий Лаврентьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Лаврентий Артемьев (Ич)

Мать: Авдотья Сергеева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Чурилина Марфа Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Ульяна Иванова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Трофим Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Ульяна Иванова (Вна)

Смерть
1857

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