Громов Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громов Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Мария Косьминична

Место жительства
Неизвестно
Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
1875
Рождение ребёнка
19.04.1875

Сын: Громов Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Громова Мария Косьминична

Смерть
Неизвестно

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