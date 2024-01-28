Громов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
1875
Рождение ребёнка
19.04.1875
Сын: Громов Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Громова Мария Косьминична
Смерть
Неизвестно