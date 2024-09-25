(Миронова) Тамара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миронов Павел Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1950 по 1960
Дочь: Громова (Миронова) Алевтина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Путешествие
1978
Приезжала в Алматы к племянникам Борису и Владимиру Мироновым
Смерть
Неизвестно