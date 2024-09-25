(Миронова) Тамара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Миронова) Тамара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Павел Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1950 по 1960

Дочь: Громова (Миронова) Алевтина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Путешествие
1978
Приезжала в Алматы к племянникам Борису и Владимиру Мироновым
Смерть
Неизвестно

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