Яблоков Виктор Иванович
Место рождениядер. Ельня, Гжатский район, Смоленская область
Дата рождения11.10.1928
Дата смерти25.02.2000
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1928
Отец: Михайлов Иван
дер. Ельня, Гжатский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1953
Сын: Яблоков Геннадий Викторович
Мать ребёнка: Яблокова (Лаптева) Марта Федоровна
Смерть
25.02.2000
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область