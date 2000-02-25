Яблоков Виктор Иванович 11.10.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яблоков Виктор Иванович

Место рождения

дер. Ельня, Гжатский район, Смоленская область

Дата рождения

11.10.1928

Дата смерти

25.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1928

Отец: Михайлов Иван

Мать: Яблокова Степанида Михайловна

дер. Ельня, Гжатский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1953

Сын: Яблоков Геннадий Викторович

Мать ребёнка: Яблокова (Лаптева) Марта Федоровна

Смерть
25.02.2000
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

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