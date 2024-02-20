Сеферов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Сеферов Минай
Мать: Сеферова Антарак
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Магдасиева Екатерина
Мать ребёнка: Сеферова(хорозова) Ева Савельевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Сеферов Иван
Мать ребёнка: Сеферова(хорозова) Ева Савельевна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Сеферова(хорозова) Ева Савельевна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Сеферова(хорозова) Ева Савельевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Закиева Анна Петровна
Мать ребёнка: Сеферова(хорозова) Ева Савельевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Альянаки Наталия Петровна
Мать ребёнка: Сеферова(хорозова) Ева Савельевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Магдасиев Юлия Петровна
Мать ребёнка: Сеферова(хорозова) Ева Савельевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Сеферов Пётр
Мать ребёнка: Сеферова(субаши) Наталия Емельяновна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Хлебников Мария
Мать ребёнка: Сеферова(субаши) Наталия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1897
Россия Крым г.Симферополь