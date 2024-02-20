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Сеферов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Жена

1846 г.р.
1850 г.р.
1843 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Сеферов Минай

Мать: Сеферова Антарак

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Магдасиева Екатерина

Мать ребёнка: Сеферова(хорозова) Ева Савельевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Сеферов Иван

Мать ребёнка: Сеферова(хорозова) Ева Савельевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Сеферов Павел Петрович

Мать ребёнка: Сеферова(хорозова) Ева Савельевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Сеферов Карп Петрович

Мать ребёнка: Сеферова(хорозова) Ева Савельевна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Закиева Анна Петровна

Мать ребёнка: Сеферова(хорозова) Ева Савельевна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Альянаки Наталия Петровна

Мать ребёнка: Сеферова(хорозова) Ева Савельевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Магдасиев Юлия Петровна

Мать ребёнка: Сеферова(хорозова) Ева Савельевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сеферов Пётр

Мать ребёнка: Сеферова(субаши) Наталия Емельяновна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Хлебников Мария

Мать ребёнка: Сеферова(субаши) Наталия Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеферова(субаши) Наталия Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеферова(спендиарова)) Софья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеферова(хорозова) Ева Савельевна

Смерть
1897
Россия Крым г.Симферополь
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