Бальчиков Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1958
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальчиков Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Бальчикова Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева (Бальчикова) Мария Владимировна
Мать ребёнка: Бальчикова Любовь Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область