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Бальчиков Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1958

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1958

Отец: Бальчиков Илья Иннокентьевич

Мать: Бальчикова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальчиков Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Бальчикова Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева (Бальчикова) Мария Владимировна

Мать ребёнка: Бальчикова Любовь Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бальчикова Любовь Викторовна

Смерть
2000
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

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