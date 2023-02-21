Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Васильченко Александр
Ольховый Рог
Земля войска донского
Рождение ребёнка
1900
Сын: Васильченко Тит
Отец ребёнка: Васильченко Александр
Рождение ребёнка
1906
Сын: Васильченко Михаил
Отец ребёнка: Васильченко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильченко Егор
Отец ребёнка: Васильченко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильченко Сергей
Отец ребёнка: Васильченко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильченко Семён
Отец ребёнка: Васильченко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юля
Отец ребёнка: Васильченко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно