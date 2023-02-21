Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида

Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Васильченко Константин

Отец ребёнка: Васильченко Александр

Ольховый Рог
Земля войска донского
Рождение ребёнка
1900

Сын: Васильченко Тит

Отец ребёнка: Васильченко Александр

Рождение ребёнка
1906

Сын: Васильченко Михаил

Отец ребёнка: Васильченко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильченко Егор

Отец ребёнка: Васильченко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильченко Сергей

Отец ребёнка: Васильченко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильченко Семён

Отец ребёнка: Васильченко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юля

Отец ребёнка: Васильченко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Александр

Смерть
Неизвестно
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