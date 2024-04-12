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Матвеев Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1960

Отец: Матвеев Петр Петрович

Мать: Романова Раиса Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева (Давыдова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
02.08.1985

Дочь: Константинова (Матвеева) Розалия Ивановна

Мать ребёнка: Матвеева (Давыдова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
27.02.1987

Сын: Матвеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Матвеева (Давыдова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
24.06.1996

Дочь: Матвеева Сайыына Ивановна

Мать ребёнка: Матвеева (Давыдова) Наталья Васильевна

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