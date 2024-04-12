Матвеев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1960
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1960
Отец: Матвеев Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1985
Дочь: Константинова (Матвеева) Розалия Ивановна
Мать ребёнка: Матвеева (Давыдова) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
27.02.1987
Сын: Матвеев Александр Иванович
Мать ребёнка: Матвеева (Давыдова) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
24.06.1996
Дочь: Матвеева Сайыына Ивановна
Мать ребёнка: Матвеева (Давыдова) Наталья Васильевна