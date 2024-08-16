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Уренко Игорь Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1966

Отец: Уренко Василий Константинович

Мать: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каминских Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
24.10.1992

Дочь: Павкина Юлия Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.04.2007

Дочь: Уренко Аксинья Игоревна

Мать ребёнка: Каминских Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
19.04.2011

Дочь: Уренко Ульяна Игоревна

Мать ребёнка: Каминских Наталья Николаевна

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