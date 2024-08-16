Уренко Игорь Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1992
Дочь: Павкина Юлия Игоревна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.04.2007
Дочь: Уренко Аксинья Игоревна
Мать ребёнка: Каминских Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
19.04.2011
Дочь: Уренко Ульяна Игоревна
Мать ребёнка: Каминских Наталья Николаевна