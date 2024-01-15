Носова Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1853
Сын: Носов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Носов Алексей Ипатов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Носов Алексей Ипатов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Носов Алексей Ипатов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витушкина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Носов Алексей Ипатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носов Алексей Ипатов
Смерть
Неизвестно