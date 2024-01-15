Носова Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Носов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Носов Алексей Ипатов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Носов Алексей Ипатов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Носов Алексей Ипатов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витушкина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Носов Алексей Ипатов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Алексей Ипатов

Смерть
Неизвестно
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