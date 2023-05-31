Белобородов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовская обл. Возможно с.Толстовка
Рождение ребёнка
1907

Сын: Белобородов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Белобородова М П

Толстовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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