Задорожняя - Кожухова Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожняя - Кожухова Людмила Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожухов Владимир Алексеевич

Мать: Кожухова (Филиппова) Тамара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задорожний Александр Иванович

Рождение ребёнка
29.06.2004

Дочь: Задорожняя Екатерина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.10.2008

Дочь: Задорожняя Надежда Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.08.2010

Сын: Задорожний Никита Александрович

Отец ребёнка: не указан

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