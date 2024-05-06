Задорожняя - Кожухова Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.2004
Дочь: Задорожняя Екатерина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.10.2008
Дочь: Задорожняя Надежда Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.08.2010
Сын: Задорожний Никита Александрович
Отец ребёнка: не указан