Романова серафима степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова серафима степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1904

Дата смерти

12.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

ву
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1904

Отец: степан григорьев

Мать: анна ефимовна

Рождение ребёнка
17.02.1926

Дочь: Парамонова зоя васильевна

Отец ребёнка: Матвеев василий матвеевич

Алёховщина, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.06.1927

Сын: Матвеев анатолий васильевич

Отец ребёнка: Матвеев василий матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев василий матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова людмила васильевна

Отец ребёнка: Матвеев василий матвеевич

Смерть
12.08.1973
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
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