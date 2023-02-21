Романова серафима степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1904
Дата смерти12.08.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1904
Отец: степан григорьев
Мать: анна ефимовна
Рождение ребёнка
17.02.1926
Дочь: Парамонова зоя васильевна
Отец ребёнка: Матвеев василий матвеевич
Алёховщина, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.06.1927
Сын: Матвеев анатолий васильевич
Отец ребёнка: Матвеев василий матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова людмила васильевна
Отец ребёнка: Матвеев василий матвеевич
Смерть
12.08.1973
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область