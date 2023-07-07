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Тырков Петр Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Балкашина Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Тыркова Татьяна Яковлевна

Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тыркова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бровцына Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Тыркова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тыркова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Тыркова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тыркова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Тыркова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Набокова Анна Петровна

Мать ребёнка: Тыркова Татьяна Яковлевна

Смерть
1781
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