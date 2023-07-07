Тырков Петр Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1781
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Балкашина Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Тыркова Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бровцына Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Тыркова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тыркова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Тыркова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тыркова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Тыркова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Набокова Анна Петровна
Мать ребёнка: Тыркова Татьяна Яковлевна
Смерть
1781