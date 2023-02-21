Аверченко Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1983
Сын: Свистунов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Свистунов Александр Борисович
Рождение ребёнка
22.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свистунов Александр Борисович
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край