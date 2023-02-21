Аверченко Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверченко Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1983

Сын: Свистунов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Свистунов Александр Борисович

Рождение ребёнка
22.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свистунов Александр Борисович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
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