Петухов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти30.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Лечение в госпитале
С 27.02.1916 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
"Жестк. дыхание обоих лёгких" Заболел 4 февраля 1916, деревня Алексеевка Лазарет 2-113 Всероссийского Союза городов Астраханского Благотворительного общества
Военная служба
Около 1916
1-й пограничный полк, рядовой
Лечение в госпитале
08.05.1917 ст.
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Цинга, "Госпиталь для раненных воинов при Волжском заводе Товарищества Никиты Понизовнина Сыновья"
Иммиграция
Между 1918 и 1941
Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.04.1923
Сын: Петухов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Петухова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Золотова Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Петухова Анна Ивановна
Лечение в госпитале
29.03.1942
Шексна, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
До 29.03.1942
293 вет лазарет, красноармеец
Смерть
30.03.1942
Череповец, город Череповец, Вологодская область
"Резкое общее истощение. Бурая атрофия миокарда и печение. Гнойный бронхит. Транссудат в брюшной полости"