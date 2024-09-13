Штенникова Акулина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
Около 1773
Гари, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
взята тои же деревни крестьянская дочь Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/134853
Рождение
Около 1779
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: (Штенникова) Федора
Отец ребёнка: Штенников Прокофий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Штенников Андрей Прокофьевич
Отец ребёнка: Штенников Прокофий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: (Штенникова) Арина
Отец ребёнка: Штенников Прокофий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Грахова (Штенникова) Наталья Прокофиевна
Отец ребёнка: Штенников Прокофий Васильевич
Смерть
Неизвестно