Штенникова Акулина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штенникова Акулина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1773

Муж: Штенников Прокофий Васильевич

Гари, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
взята тои же деревни крестьянская дочь Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/134853
Рождение
Около 1779

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: (Штенникова) Федора

Отец ребёнка: Штенников Прокофий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Штенников Андрей Прокофьевич

Отец ребёнка: Штенников Прокофий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: (Штенникова) Арина

Отец ребёнка: Штенников Прокофий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Грахова (Штенникова) Наталья Прокофиевна

Отец ребёнка: Штенников Прокофий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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