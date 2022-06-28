Крачковский Виталий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрачковский Виталий Михайлович

Крачковский Виталий Михайлович

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

16.05.1968

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1968

Отец: Крачковский Михаил Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Военная служба
С 26.06.1987 по 14.05.1989
Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
15.01.1994

Жена: скрыто настройками приватности

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
24.05.1995

Сын: Крачковский Михаил Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
17.06.2003

Сын: Крачковский Александр Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск

Мы используем куки для улучшения работы сайта.