Крачковский Виталий Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1968
Отец: Крачковский Михаил Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Военная служба
С 26.06.1987 по 14.05.1989
Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
15.01.1994
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1995
Сын: Крачковский Михаил Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.2003
Сын: Крачковский Александр Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности