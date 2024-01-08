Закалинская Ольга Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиОколо 1966
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закалинский Николай Егорович (Григорьевич)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1966