Закалинская Ольга Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закалинская Ольга Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Около 1966

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закалинский Николай Егорович (Григорьевич)

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1966

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