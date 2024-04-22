Карасева (Санина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева (Санина) Александра Петровна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

15.03.1946

Пол

Женский

Добавил:

ез
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1946

Отец: Санин Петр Тимофеевич

Мать: Рыбакова-Санина Мария Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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