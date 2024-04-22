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Карасева (Санина) Александра Петровна
Карасева (Санина) Александра Петровна
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Древо
Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
15.03.1946
Пол
Женский
Отец
Санин Петр Тимофеевич
1911 г.р.
Мать
Рыбакова-Санина Мария Николаевна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ез
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1946
Отец:
Санин Петр Тимофеевич
Мать:
Рыбакова-Санина Мария Николаевна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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