Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Монгуш Сонам (Таир) Монгушевич
Монгуш Сонам (Таир) Монгушевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.04.1990
Пол
Мужской
Отец
Монгуш Дакан-оол Самбынович
Мать
Доптуг-Оол Алимпиада Монгушевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1990
Отец:
Монгуш Дакан-оол Самбынович
Мать:
Доптуг-Оол Алимпиада Монгушевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия