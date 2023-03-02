Монгуш Сонам (Таир) Монгушевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Сонам (Таир) Монгушевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1990

Отец: Монгуш Дакан-оол Самбынович

Мать: Доптуг-Оол Алимпиада Монгушевна

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