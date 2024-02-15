Геворгян (Колесникова) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1993
Сын: Колесников Давид Гамлетович
Отец ребёнка: Геворгян Гамлет Рубикович
Рождение ребёнка
21.06.2007
Дочь: Геворгян Анна Гамлетовна
Отец ребёнка: Геворгян Гамлет Рубикович
Рождение ребёнка
29.11.2013
Дочь: Геворгян Валентина Гамлетовна
Отец ребёнка: Геворгян Гамлет Рубикович