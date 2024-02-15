Геворгян (Колесникова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геворгян (Колесникова) Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесников Виктор Иванович

Мать: Колесникова Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геворгян Гамлет Рубикович

Рождение ребёнка
20.02.1993

Сын: Колесников Давид Гамлетович

Отец ребёнка: Геворгян Гамлет Рубикович

Рождение ребёнка
21.06.2007

Дочь: Геворгян Анна Гамлетовна

Отец ребёнка: Геворгян Гамлет Рубикович

Рождение ребёнка
29.11.2013

Дочь: Геворгян Валентина Гамлетовна

Отец ребёнка: Геворгян Гамлет Рубикович

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