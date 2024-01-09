(Бурдинская) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Шестаков Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Юлия Георгиевна
Отец ребёнка: Шестаков Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Шестаков Георгий