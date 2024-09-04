(Бородкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бородкина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1893

Дата смерти

22.12.1918

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1893

Отец: Бородкин Василий Григорьевич

Мать: (Овчинникова) Евдокия Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1910

Муж: Аленицкий Василий Максимович

Рождение ребёнка
23.05.1912

Дочь: (Аленицкая) Феодосия

Отец ребёнка: Аленицкий Василий Максимович

Рождение ребёнка
07.04.1914

Дочь: (Аленицкая) Агафья

Отец ребёнка: Аленицкий Василий Максимович

Рождение ребёнка
20.06.1916

Дочь: (Аленицкая) Ефросинья

Отец ребёнка: Аленицкий Василий Максимович

Смерть
22.12.1918

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