(Бородкина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1893
Дата смерти22.12.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1893
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1910
Рождение ребёнка
23.05.1912
Дочь: (Аленицкая) Феодосия
Отец ребёнка: Аленицкий Василий Максимович
Рождение ребёнка
07.04.1914
Дочь: (Аленицкая) Агафья
Отец ребёнка: Аленицкий Василий Максимович
Рождение ребёнка
20.06.1916
Дочь: (Аленицкая) Ефросинья
Отец ребёнка: Аленицкий Василий Максимович
Смерть
22.12.1918