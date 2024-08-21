Багарядцев Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиОколо 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Багарядцев Григорий (первый) Григорьевич
Мать ребёнка: Багарядцева Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
С 1838 по 1841
Сын: Багарядцев Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Багарядцева Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Багарядцева) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Багарядцева Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Багарядцева) Домника Григорьевна
Мать ребёнка: Багарядцева Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Багарядцев Варфаломей Григорьевич
Мать ребёнка: Багарядцева Акилина Федоровна
Смерть
Около 1853
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Багарядцев Григорий (второй) Григорьевич
Мать ребёнка: Багарядцева Акилина Федоровна