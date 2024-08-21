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Багарядцев Григорий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Около 1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Багарядцев Тимофей Гурьянов

Мать: Багарядцева Ефросинья Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багарядцева Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Багарядцев Григорий (первый) Григорьевич

Мать ребёнка: Багарядцева Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
С 1838 по 1841

Сын: Багарядцев Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Багарядцева Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Багарядцева) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Багарядцева Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Багарядцева) Домника Григорьевна

Мать ребёнка: Багарядцева Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Багарядцев Варфаломей Григорьевич

Мать ребёнка: Багарядцева Акилина Федоровна

Смерть
Около 1853
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Багарядцев Григорий (второй) Григорьевич

Мать ребёнка: Багарядцева Акилина Федоровна

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