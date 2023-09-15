Темников Семен Анистафорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТемников Семен Анистафорович

Темников Семен Анистафорович

Место рождения

674554 Turga, Zabaykalsky Krai Russia

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Отец

До 1873 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Темников Анистафор Степанович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921

Сын: Темников Фёдор Семенович

Мать ребёнка: (Фалилеев) Дарья Евграфовна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фалилеев) Дарья Евграфовна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фалилеев) Дарья Евграфовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.