Темников Семен Анистафорович
Место рождения674554 Turga, Zabaykalsky Krai Russia
Дата рождения1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Темников Анистафор Степанович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: (Фалилеев) Дарья Евграфовна
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Фалилеев) Дарья Евграфовна
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Фалилеев) Дарья Евграфовна