Захаров Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1853
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Захаров Андрей Архипович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1802
Сын: Засыпкин (рекрут С 1828) Кузьма Иванович
Мать ребёнка: Захарова Агафья
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Захарова Агафья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Засыпкин Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Захарова Агафья
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Захарова Агафья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Агафья
Смерть
1853