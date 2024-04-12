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Захаров Иван Андреевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Захаров Андрей Архипович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Засыпкин (рекрут С 1828) Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Захарова Агафья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Засыпкин Софрон Иванович

Мать ребёнка: Захарова Агафья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Засыпкин Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Захарова Агафья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Засыпкин Максим Иванович

Мать ребёнка: Захарова Агафья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Агафья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1853
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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