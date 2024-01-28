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Петряев Егор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Петряев Павел Петрович

Мать: Петряева Татьяна Александровна

Бракосочетание
14.04.1897 ст.

Жена: Петряева (Смирнова) Мария Яковлевна

Бисерово, Богородский, Московская область
Московской Губернии Богородского уезда Васильевской волости из крестьян деревни Вишняковой 22го пехотного Нижегородского полка 1й роты ефрейтор, 26 лет, первым браком. Священник: Петр рождественский С... Показать все
Смерть
Неизвестно

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