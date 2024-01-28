Петряев Егор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
14.04.1897 ст.
Бисерово, Богородский, Московская область
Московской Губернии Богородского уезда Васильевской волости из крестьян деревни Вишняковой 22го пехотного Нижегородского полка 1й роты ефрейтор, 26 лет, первым браком. Священник: Петр рождественский С... Показать все
Смерть
Неизвестно