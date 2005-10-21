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Кибалин Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1938

Дата смерти

21.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1938

Отец: Кибалин Иван

Мать: Кибалина (Черенкова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
13.11.1965

Сын: Кибалин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Кибалина (Хаминова) Нина Иннокентьевна

Рождение ребёнка
25.06.1971

Дочь: Меркурьева (Кибалина) Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Кибалина (Хаминова) Нина Иннокентьевна

Смерть
21.10.2005

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