Кибалин Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1938
Дата смерти21.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1938
Рождение ребёнка
13.11.1965
Сын: Кибалин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Кибалина (Хаминова) Нина Иннокентьевна
Рождение ребёнка
25.06.1971
Дочь: Меркурьева (Кибалина) Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Кибалина (Хаминова) Нина Иннокентьевна
Смерть
21.10.2005