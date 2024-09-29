Кашичкин Федор Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кашичкина Александра
Рождение ребёнка
14.05.1887
Сын: Кашичкин Василий Федорович
Мать ребёнка: Кашичкина Александра
Атрепьево, Боровский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно