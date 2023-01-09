Большаков (Егоров) Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большаков (Егоров) Михаил Алексеевич

Место рождения

Хотыль, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Алексей

Мать: Егорова (Большакова) Анастасия

Хотыль, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова (Большакова) Нина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роганова (Большакова) Евстолия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазирова (Большакова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Екатерина

Смена фамилии
Неизвестно
Хотыль, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Поменял фамилию на Большаков
Смерть
Около 1939

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