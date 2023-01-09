Большаков (Егоров) Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова (Большакова) Нина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роганова (Большакова) Евстолия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазирова (Большакова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Екатерина
Смена фамилии
Неизвестно
Поменял фамилию на Большаков
Смерть
Около 1939