Галганова (Гумённых) Светлана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галганова (Гумённых) Светлана Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1959

Дата смерти

12.07.2020

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1959

Отец: Гумённых Борис Иванович

Мать: Гумённых Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
02.03.1980

Дочь: Дубровина Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Галганов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
08.11.1982

Дочь: Полукеева Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Галганов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
20.03.1990

Дочь: Соколова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Галганов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
05.10.1993

Дочь: Шорохова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Галганов Виктор Николаевич

Смерть
12.07.2020
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