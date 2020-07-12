Галганова (Гумённых) Светлана Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1959
Дата смерти12.07.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1959
Рождение ребёнка
02.03.1980
Дочь: Дубровина Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Галганов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
08.11.1982
Дочь: Полукеева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Галганов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
20.03.1990
Дочь: Соколова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Галганов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
05.10.1993
Дочь: Шорохова Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Галганов Виктор Николаевич
Смерть
12.07.2020