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Яковлев Дмитрий Мисаилович

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Место рождения

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

24.10.1893 ст.

Дата смерти

26.09.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1893 ст.

Отец: Яковлев Мисаил Афанасьевич

Мать: Яковлева Анна Дмитриевна

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Димитрий рожден 24 октября 1893 г., крещен 24, запись 29. Деревни Овадовской крестьянин Мисаил Афанасьев Яковлев и его законная жена Анна Дмитриева, оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 1 Д. 298 с. ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
11.05.1921

Жена: Яковлева (Пальмина) Наталья Степановна

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Яковлев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Яковлева (Пальмина) Наталья Степановна

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Яковлев Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Яковлева (Пальмина) Наталья Степановна

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.08.1927

Сын: Яковлев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Яковлева (Пальмина) Наталья Степановна

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.12.1929

Дочь: Павлова (Яковлева) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Яковлева (Пальмина) Наталья Степановна

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Рождение ребёнка
20.04.1932

Дочь: Кункова (Яковлева) Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Яковлева (Пальмина) Наталья Степановна

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Смерть
26.09.1938
Причина смерти: репрессирован

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