Яковлев Дмитрий Мисаилович
Место рождения
Дата рождения24.10.1893 ст.
Дата смерти26.09.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1893 ст.
Димитрий рожден 24 октября 1893 г., крещен 24, запись 29. Деревни Овадовской крестьянин Мисаил Афанасьев Яковлев и его законная жена Анна Дмитриева, оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 1 Д. 298 с. ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.05.1921
Рождение ребёнка
1923
Сын: Яковлев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Яковлева (Пальмина) Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Яковлев Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Яковлева (Пальмина) Наталья Степановна
Рождение ребёнка
28.08.1927
Сын: Яковлев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Яковлева (Пальмина) Наталья Степановна
Рождение ребёнка
13.12.1929
Дочь: Павлова (Яковлева) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Яковлева (Пальмина) Наталья Степановна
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Рождение ребёнка
20.04.1932
Дочь: Кункова (Яковлева) Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Яковлева (Пальмина) Наталья Степановна
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Смерть
26.09.1938
Причина смерти: репрессирован