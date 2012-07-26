Киселёва (Захарина) Валентина Павловна 13.01.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселёва (Захарина) Валентина Павловна

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Место рождения

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

13.01.1945

Дата смерти

26.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1945

Отец: Захарин Павел Андреевич

Мать: Захарина (Смирнова) Нюра (Анисья) Иосифовна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Киселёв Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Александр Николаевич

Отец ребёнка: Киселёв Николай

Смерть
26.07.2012
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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