Киселёва (Захарина) Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения13.01.1945
Дата смерти26.07.2012
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Киселёв Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселёв Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Александр Николаевич
Отец ребёнка: Киселёв Николай
Смерть
26.07.2012
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область