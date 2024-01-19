Ананьева Агафия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Василий Александров
Отец ребёнка: Ананьев Александр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1889
Сын: Ананьев Петр Александрович
Отец ребёнка: Ананьев Александр Петров
Рождение ребёнка
24.05.1901
Сын: Ананьев Иоанн Александрович
Отец ребёнка: Ананьев Александр Петров
Смерть
Неизвестно