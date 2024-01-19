Ананьева Агафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнаньева Агафия Васильевна

Ананьева Агафия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Василий Александров

Отец ребёнка: Ананьев Александр Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Александр Петров

Рождение ребёнка
18.09.1889

Сын: Ананьев Петр Александрович

Отец ребёнка: Ананьев Александр Петров

Рождение ребёнка
24.05.1901

Сын: Ананьев Иоанн Александрович

Отец ребёнка: Ананьев Александр Петров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.