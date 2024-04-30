Плотников Михаил Павлович
Место рожденияБалахна Нижегородской губернии
Дата рождения1823
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1849
Дочь: (Плотникова) Павла Михайловна
Мать ребёнка: Плотникова (Красильникова) Алимпиада Сергеевна
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
01.06.1850
Сын: Плотников Павел Михайлович
Мать ребёнка: Плотникова (Красильникова) Алимпиада Сергеевна
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1852
Сын: Плотников Николай Михайлович
Мать ребёнка: Плотникова (Красильникова) Алимпиада Сергеевна
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Смерть
1856