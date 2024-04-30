Плотников Михаил Павлович 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плотников Михаил Павлович

Место рождения

Балахна Нижегородской губернии

Дата рождения

1823

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Плотников Павел Петрович

Мать: Плотникова (Ряхина) Марья Тимофеевна

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова (Красильникова) Алимпиада Сергеевна

Рождение ребёнка
18.01.1849

Дочь: (Плотникова) Павла Михайловна

Мать ребёнка: Плотникова (Красильникова) Алимпиада Сергеевна

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
01.06.1850

Сын: Плотников Павел Михайлович

Мать ребёнка: Плотникова (Красильникова) Алимпиада Сергеевна

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1852

Сын: Плотников Николай Михайлович

Мать ребёнка: Плотникова (Красильникова) Алимпиада Сергеевна

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Смерть
1856

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