Манойло Николай
Место рожденияс Подольск Башкортостан
Дата рождения03.12.1918
Дата смерти30.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1918
Отец: Манойло Петр Алексеевич
Мать: Манойло Наталья
с Подольск Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1947
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Манойло Мария
г Уфа Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1958
Сын: Манойло Александр
Мать ребёнка: Манойло Мария
г Реж Сведловской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манойло Мария
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38422028/
Смерть
30.04.1981
г Реж Сведловской обл
Похороны
Неизвестно
г Реж Сведловской обл