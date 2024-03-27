Манойло Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манойло Николай

Место рождения

с Подольск Башкортостан

Дата рождения

03.12.1918

Дата смерти

30.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1918

Отец: Манойло Петр Алексеевич

Мать: Манойло Наталья

с Подольск Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1947

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Манойло Мария

г Уфа Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1958

Сын: Манойло Александр

Мать ребёнка: Манойло Мария

г Реж Сведловской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манойло Мария

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38422028/
Смерть
30.04.1981
г Реж Сведловской обл
Похороны
Неизвестно
г Реж Сведловской обл
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