Trübelhorn Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Trübelhorn Jacob

Место рождения

Russland Beidek

Дата рождения

1913

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Trübelhorn ?

Мать: ?

Russland Beidek
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