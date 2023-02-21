Zealander (Zealander) Julia
Место рожденияSpitalfields, London
Дата рождения1852
Дата смерти24.10.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Levy Clara
Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer
Spitalfields, London
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Boreham Rosetta
Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer
Spitalfields, Middlesex
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Nunes-Vaz Sarah
Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer
Spitalfields, Middlesex
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Van Der Molen Isabella (Bella)
Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer
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Рождение ребёнка
1880
Сын: Zealander Joseph
Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer
Mile End N T, Middlesex
Место жительства
1881
64 Weaver's Arms, Pelham St, Mile End New Town, London, England
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Frankford Hannah
Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer
Mile End Old Town, London, UK
Рождение ребёнка
24.02.1885
Дочь: Louisa
Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer
Mile End Old Town, London, UK
Рождение ребёнка
Между ?.04.1886 и ?.06.1886
Дочь: Abegail
Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer
London City, London, England
Место жительства
02.04.1911
2. Belgrave Street, Ratcliff, London, England
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer
Смерть
24.10.1925