Zealander (Zealander) Julia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиZealander (Zealander) Julia

Zealander (Zealander) Julia

Место рождения

Spitalfields, London

Дата рождения

1852

Дата смерти

24.10.1925

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Spitalfields, London
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Levy Clara

Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer

Spitalfields, London
Бракосочетание
Около 1872

Муж: Zealander (zeelander) Myer

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Boreham Rosetta

Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer

Spitalfields, Middlesex
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Nunes-Vaz Sarah

Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer

Spitalfields, Middlesex
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Van Der Molen Isabella (Bella)

Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer

Whitechapel, [object Object]
Рождение ребёнка
1880

Сын: Zealander Joseph

Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer

Mile End N T, Middlesex
Место жительства
1881
64 Weaver's Arms, Pelham St, Mile End New Town, London, England
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Frankford Hannah

Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer

Mile End Old Town, London, UK
Рождение ребёнка
24.02.1885

Дочь: Louisa

Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer

Mile End Old Town, London, UK
Рождение ребёнка
Между ?.04.1886 и ?.06.1886

Дочь: Abegail

Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer

London City, London, England
Место жительства
02.04.1911
2. Belgrave Street, Ratcliff, London, England
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zealander Jacob (Jack)

Отец ребёнка: Zealander (zeelander) Myer

Смерть
24.10.1925
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close