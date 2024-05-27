Каторов Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1956
Дата смерти30.05.1991
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.05.1991