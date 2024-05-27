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Каторов Андрей Григорьевич

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Место рождения

Ковров, город Ковров, Владимирская область

Дата рождения

25.07.1956

Дата смерти

30.05.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1956

Отец: Каторов Григорий Иванович

Мать: Каторова (Тараканова) Екатерина Фёдоровна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.05.1991

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