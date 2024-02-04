Переверзев Владимир Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переверзев Владимир Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Переверзев Архип

Мать: Переверзева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переверзев Илья Владимирович

Мать ребёнка: Голощук Светлана Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голощук Светлана Петровна

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