Переверзев Владимир Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Переверзев Архип
Мать: Переверзева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переверзев Илья Владимирович
Мать ребёнка: Голощук Светлана Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голощук Светлана Петровна