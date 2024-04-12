Шиляев Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиляев Семен

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиляев Алексей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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