Шевяков Владимир Андреевич
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Шевяков Андрей
Мать: ?
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевякова Мария Ивановна
Дзержинск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевякова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно
Дзержинск