Шевяков Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевяков Владимир Андреевич

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Шевяков Андрей

Мать: ?

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевякова Мария Ивановна

Дзержинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевякова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Дзержинск
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